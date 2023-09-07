تسريب أغنية لـ نانسي عجرم والملحن يخرج عن صمته ويوضح

مقطع من أغنية "مليون طريقة" يُنشر للمرة الأولى، كان من المفترض اصدارها في البوم بتفكر في ايه ولم يُحالفها الحظ pic.twitter.com/ft3wLOcd3W — 𝗚𝗼𝗿𝗴𝗲𝗼𝘂𝘀 𝗡𝗮𝗻𝗰𝘆 (@Gorgeous__Nancy) September 6, 2023

وانقسمت ردود الأفعال بين المتابعين، اذ شكك البعض بقضية التسريب لافتين إلى أن إدارة أعمال نانسي تتبع حيلة تسويقية للترويج للأغنية قبل طرحها، فيما رأى آخرون أن لا علاقة لـ نانسي بالأمر.من جهته، ملحن الأغنية محمود الخيامي أعاد مشاركة المقطع المسرب على حسابه عبر "تويتر"، وأوضح في تغريدة أنه فوجىء من عدم طرح الأغنية التي قام بتلحينها، اذ قال: "أغنية من أجمل ألحاني راحت لطارق مدكور وأخرها جدا في توزيعها وقلبها من مقسوم سريع لـ سلو! ما عجبيتش حد فينا.. بعدين راحت للمبدع محمد مصطفى واتوزعت كما يرام، بعدين فوجئت انها مانزلتش! ونزلت لي "اتنين صحاب" فقط".هذا وقد شدد الخيامي على أن الأغنية كانت لتلقى صدًا كبيرًا لو جرى طرحها ضمن أغاني الألبوم، مضيفًا: "وانا اراهن ان لو العمل ده نزل بالتوزيع اللي من 14 سنة دلوقتي حيكسر الدنيا بإذن الله".