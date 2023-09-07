شقيقة فاطمة المؤمن تفضح هؤلاء بعد رفض الافراج عن شقيقتها: سيحاسبكم الله!!

يبدو ان قضية الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن لم تصل الى خواتيهما بعد رغم صدور قرار بسجنها بعد الحادث المأساوي الذي تعرضت له وتسببت بمقتل شخصين، حيث قيل إنها كانت تحت تأثير الممنوعات.



الجديد في القضية هو ظهور شقيقتها المحامية مريم المؤمن لتوضح بعض النقاط حول القضية، وذلك بعد قرار رفض إخلاء سبيل شقيقتها وتمديد الحبس والنظر في القضية في جلسة 14 ايلول الحالي، مع الاشارة الى انه لم يصدر أي بيان رسمي جديد من الداخلية الكويتية حول الموضوع.

وفي التفاصيل، أطلت المحامية مريم المؤمن، شقيقة فاطمة المؤمن، في مقطع فيديو على حسابها عبر انسترام، قدمت في بدايته التعازي لأهالي المتوفين وتمنت فيه الشفاء العاجل للشاب المصاب، حيث شددت على التزام الصمت الفترة الماضية كون هناك حالة من الحزن والتحقيقات كانت مازالت جارية.

وبعد ذلك، أكدت مريم أن فاطمة المؤمن مؤمنة بالقضاء العادل وعدم تأثير الشائعات واللغط المنتشر على مواقع التواصل، موضحة ان "القضية إلى اليوم هي جنحة وما في أي مخدرات، لا حيازة ولا تعاطي، وما في أي اعترافات مثل ما بتدعي الحسابات الوهمية، وتم تحليل دمها وما في شيء".

من هنا، هاجمت مريم المؤمن الحسابات الوهمية وخاصة تويتر، نافية وجود أي شكاوي او وساطات لعرقلة سير العدالة، متوجهة لكل من يخ وأضافت "وانتوا حصّنوا ألسنتكم، واتقوا الله في الكلام اللي انتو تقولونه.. ترى قذف المحصنات من الكبائر.. طلعتوا البنت من سهر ومرح وانتم ما تدرون هي طالع من وين ورايحة من وين".