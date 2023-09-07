وفاة محمود نصر في كريستال وستيفاني عطالله تسقط ارضا

في نهاية الحلقة 50 من العمل، يُصدم الجميع بخبر اختفاء الدكتور جواد والذي يجسد دوره الممثل السوري محمود نصر، وذلك بعد ان عمد الى ممارسة هواية السباحة في البحر واستمراره لاربع ساعات من دون ان يُعرف عنه شيئا الامر الذي جعل والدته تركض الى منزل "عليا" والتي تلعب دورها الممثلة باميلا الكيك وتخبر الجميع الذين كانوا حاضرين للاحتفال بزواج فاي وباسل اي ستيفاني عطالله وخالد شباط، بأن جواد قد اختفى ولا تعرف عنه شيئا.كلام والدة جواد نزل كالصاعقة على فاي والتي تجسد دورها ستيفاني عطالله، فتفقد وعيها امام الجميع وتسقط ارضا خوفا من ان يكون اي مكروه قد حل بجواد خصوصا انه حبيبها وقد تركته لتنتقم لوالدها من عليا كرم.الا ان ما يحصل هو ان العائلة تتوجه الى المستشفى للتعرف على جواد بعد ان اخبروهم بالحثور على جثة في البحر، لكن الميت هو شخص آخر ما يعطيهم القليل من الامل والاطمئنانبأن جواد ما زال على قيد الحياة، وهو ما يحصل بالفعل اذ يعود الى منزله بصحة جيدة.