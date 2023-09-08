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فن

فيديو جديد يظهر الحادث الذي ادى الى وفاة علي الاتات نجل زين الاتات

2023-09-08 | 01:53
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فيديو جديد يظهر الحادث الذي ادى الى وفاة علي الاتات نجل زين الاتات
فيديو جديد يظهر الحادث الذي ادى الى وفاة علي الاتات نجل زين الاتات

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد للحادي الذي اودى بحياة الشاب علي الاتات، نجل خبير الاعشاب زين الاتات، بعد بقائه في المستشفى لأيام ثم متوفيا متأثرا بإصابته البليغة في الرأس.

 

وظهرت مركبة الـ "باغي" التي كان يقودها علي، في الفيديو الذي نشرته منظمة YASA، وهي تمشي بسرعة كبيرة قبل ان تصطدم ببلوك الباطون على جنب الطريق في منطقة فرادن في بيروت ما ادى الى اصطدام رأس علي في الرصيف، الى ان صديقه الذي كان يجلس خلفه تمكن من الخروج دون اصابة.

وتقاعل الجمهور مع الفيديو، مشيرين الى ان علي لم يكم يرتدي خوذة واقية ما ادى الى وفاته اذ جاء في بعض التعليقات: "للاسف مش لابسين الخو٫ه الواقيه للراس" و"و بخصوص بلوك الباطون يلّي تاركته البلدية على الطريق؟" و "الله يرحمو لَو حاطت casque كان زمط".

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فيديو جديد يظهر الحادث الذي ادى الى وفاة علي الاتات نجل زين الاتات

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