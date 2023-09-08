باميلا الكيك تنشر صورها بـ المايوه وتوجه رسالة مطولة : 17 سنة من الآلام

ووجّهت الكيك رسالة مطولة من خلال التعليق على الصورة قالت فيها: "شو بحب الناس الحلوة اللّي بتحب تشوف غيرا عمبيكبر .. شو بحب الناس اللي ما نسيت الطفل اللي جوّاتا.. ١٧ سنة من العطاء، من الزعّل من الفرح من الخبرة من الآلام من التضحية بأحلا مهنة إسما التمثيل وأصعبُن… بنفس المهنة اللي بتُعَد غدّارة وقهّارة.. منتعب ٢٠ ساعة بالنهار ٦ ايام بالأسبوع ليطلعوا دقايق وثواني .. بس هون التعب اللي الله بيترجموا لنجاح اللي ما حدا فيو يفسرو … بيسألوي مبسوطة؟؟ مبسوطة أكيد بس بطريقة جديدة .. رايقة .. ما فيا ضجّة وعجقة لأول مرّة فيا وضوح جديد .. مسؤوليتي كإنسان وكفنانة إنّي إزرع نقط حبّ وين ما كون على قدّ كل ل ل ل ل نقط الحب والدعم اللي عمبتلقّاها منكن .. بحبكن".