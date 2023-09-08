باميلا الكيك تنشر صورها بـ المايوه وتوجه رسالة مطولة : 17 سنة من الآلام

ووجّهت الكيك رسالة مطولة من خلال التعليق على الصورة قالت فيها: "شو بحب الناس الحلوة اللّي بتحب تشوف غيرا عمبيكبر .. شو بحب الناس اللي ما نسيت الطفل اللي جوّاتا.. ١٧ سنة من العطاء، من الزعّل من الفرح من الخبرة من الآلام من التضحية بأحلا مهنة إسما التمثيل وأصعبُن… بنفس المهنة اللي بتُعَد غدّارة وقهّارة.. منتعب ٢٠ ساعة بالنهار ٦ ايام بالأسبوع ليطلعوا دقايق وثواني .. بس هون التعب اللي الله بيترجموا لنجاح اللي ما حدا فيو يفسرو … بيسألوي مبسوطة؟؟ مبسوطة أكيد بس بطريقة جديدة .. رايقة .. ما فيا ضجّة وعجقة لأول مرّة فيا وضوح جديد .. مسؤوليتي كإنسان وكفنانة إنّي إزرع نقط حبّ وين ما كون على قدّ كل ل ل ل ل نقط الحب والدعم اللي عمبتلقّاها منكن .. بحبكن".
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إستذكرت الممثلة اللبنانية ريان حركة والدها الراحل أحمد الحركة، بصورة جمعتهما نشرتها على حسابها عبر انستغرام.
أعلنت النجمة البربادوسية ريهانا وحبيبها مغني الراب آساب روكي عن اسم طفلهما الثاني، الذي ولد في شهر آب الماضي.
كشفت الممثلة المصرية نيللي كريم حقيقة ما يتردد في الآونة الأخيرة عن وجود خلاف بينها وبين الفنان المصري محمد رمضان، وفريق عمل فيلم "ع الزيرو".