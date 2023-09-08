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فن

الحكم على ممثل امريكي شهير بالسجن 30 عاما بتهمة اغتصاب امرأتين

2023-09-08 | 02:07
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الحكم على ممثل امريكي شهير بالسجن 30 عاما بتهمة اغتصاب امرأتين
الحكم على ممثل امريكي شهير بالسجن 30 عاما بتهمة اغتصاب امرأتين

حُكم على الممثل الامريكي داني ماسترسون ، الذي اشتهر بلعب دور البطولة في مسلسل (ذات سفنتيز شو)، بالسجن 30 عاما بتهمة اغتصاب امرأتين قبل نحو 20 عاما


وذكرت خدمة سيتي نيوز الإخبارية أن الممثل، البالغ من العمر 47 عاما، ادين سابقا في يونيو حزيران في محاكمة ثانية، ووصلت هيئة محلفين إلى طريق مسدود بشأن اتهامه باغتصاب امرأة ثالثة.

وأصدرت قاضية المحكمة العليا في لوس أنجلوس، تشارلين إف. أولميدو، الحكم على ماسترسون، بعد سماع أقوال المدعيات اللواتي وصفن الصدمة التي تعرضن لها والمعاناة التي سببتها الذكريات المؤلمة في السنوات التي تلت فعلته.


وقالت امرأة اتهمت ماسترسون بالاغتصاب في عام 2003: "عندما اغتصبتني، سرقتني.. سرقت الروح.. هذا هو الاغتصاب". وأضافت: "أنت مثير للشفقة، ومضطرب، وعنيف تماما.. العالم أفضل حالا بوجودك في السجن".

وصرحت المرأة الثانية بأنه لم يظهر أي ذرة من الندم على الألم الذي تسبب فيه، مضيفة للقاضي: "كنت أعلم أنه يجب أن يكون خلف القضبان من أجل سلامة جميع النساء اللواتي كان على اتصال بهن.. أنا آسفة جدا وغاضبة جدا.. أتمنى لو أبلغت الشرطة بذلك عاجلا".

وقالت النساء اللواتي أدت شهادتهن إلى إدانة ماسترسون، إنه في عام 2003 قدم لهن المشروبات ثم أصيبن بالدوار أو أغمي عليهن قبل اغتصابهن بعنف.
Danny Masterson sentenced to 30 years to life in prison


الحكم على ممثل امريكي شهير بالسجن 30 عاما بتهمة اغتصاب امرأتين

فن و منوعات

فن

داني ماسترسون

dany masterson

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