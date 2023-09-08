انتهاء ازمة حسن شاكوش وطليقته ريم طارق بعد اشهر من الخلاف: كان سوء تفاهم

وقالت "ريم" في مقطع فيديو على الفيسبوك: "الحمدلله أخذت كل حقوقي الشرعية من حسن، والحمدلله أنني طلعت شخص كويس، وهو كمان شخص كويس، وراجل محترم، وكل إللي حصل ده كان سوء تفاهم وتدخل أكثر من طرف، وأي حد سيرته جت في الموضوع سواء من أهله أو من أهلي أو مامته فحقهم على رأسي، وكل شيء قسمة ونصيب".

من جهته ردَّ حسن شاكوش على رسالة طليقته اذ شارك مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه ريم وعلق بالقول: "أنا أولاً بشكرك يا ريم على كلمة الحق إللي قولتيها بحقي دلوقتي، وذكرتي أنك مشفتيش مني غير الخير، وقابل اعتذارك على ما صدر منكِ".

وأضاف: "أنا مكنش ليَّ أي رد فعل قدام الناس، ومش من تربيتي أن أُشهّر ببنات الناس حتى لو رد عليَّ كلام يجرحني أو إساءة ليَّ، مع إنه ده كان يؤثر عليَّ نفسيًا وعلى أهلي وكل إللي حولي، وقابل اعتذارك، وعفا الله عما سلف، والمسامح كريم، وأتمنى لك كل خير في حياتك وأشوفك دائمًا بخير".