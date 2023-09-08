محمد رمضان يغازل زوجته بطريقة رومانسية.. هذا ما قاله
غازل الفنان محمد رمضان زوجته برسالة رومانسية حيث نشر على حسابه الرسمي عبر"إنستغرام" صورة ظهرا فيها معاً وعلّق عليها قائلاً: "الحفاظ على نجاح واستقرار الأسرة هو أول خطوات النجاح الحقيقي الدائم، ربنا يديم على كل عيلة نعمة الترابط والتماسك، ثقة في الله نجاح".
الجدير بالذكر، أن محمد رمضان حصد جائزة أفضل ممثل في "مهرجان القاهرة للدراما" في دورته الثانية بتصويت الجمهور، وتم تكريمه عن دوره المميز في مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي، وقد أكد رمضان أن التكريم بتصويت الجمهور يعكس تقدير هذا الجمهور لأدائه الفني وتميزه في الأدوار التي قدّمها خلال هذا الموسم.