محمد رمضان يغازل زوجته بطريقة رومانسية.. هذا ما قاله

الجدير بالذكر، أن محمد رمضان حصد جائزة أفضل ممثل في "مهرجان القاهرة للدراما" في دورته الثانية بتصويت الجمهور، وتم تكريمه عن دوره المميز في مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي، وقد أكد رمضان أن التكريم بتصويت الجمهور يعكس تقدير هذا الجمهور لأدائه الفني وتميزه في الأدوار التي قدّمها خلال هذا الموسم.