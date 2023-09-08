ريان حركة تستذكر والدها الراحل بكلمات مؤثرة

وفي التفاصيل، علقت ريان على الصورة بكلمات من الإشتياق والحب والحنين حيث قالت : "كتير إشتقت أقعد ب حضنك يا قلبي وكون صغيرتك، كنت قللك الله يخليلي ياك ويطول ب عمرك، صرت قول الله يرحمك. جولة في فيلا هنا الزاهد وأحمد فهمي الفخمة .. ديكور رائع وألوان لافتة - بالصور . يا الله الدني شو سخيفة وما إلها طعمة.بحبك كتير".

وكانت قد نشرت الممثلة اللبنانية ريان حركة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام صورة جديدة لها ارفقتها بعبارة : "اشتقتلكم كثير انا هالفترة عم صور مسلسل عرابة بيروت، بس عم بقرأكل مساجاتكم ومبسوطة كثير انو ناطرين تشوفوا جديدي ،شكرا على كل شي حلو، انتو كثير حلوين".