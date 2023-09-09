باميلا الكيك تعبر عن فرحها بنجاح مسلسل "كريستال" بهذه الطريقة

وفي التفاصيل، علقت باميلا على الرسالة بتدوينة نشرتها على حسابها عبر "انستغرام"، مؤكدة أن أجمل الأشخاص بالحياة هم الداعمون الذين يشعرون بالفرح تجاه نجاح غيرهم، معلقة: "بحب الناس اللي بتحب تشوف غيرها عم يكبر.. واللي ما نسيت الطفل اللي جواتا".

وتابعت الفنانة اللبنانية أنها تعمل في التمثيل منذ 17 عاما، وكانت تلك السنوات متعبة مليئة بالجهد والتضحية والفرح بالنجاحات، مشيرة إلى أنها اختارت أصعب وأجمل مهنة.

وعلقت: "المهنة اللي بتعد غدارة وقهارة..".

وأضافت باميلا الكيك: "منتعب 20 ساعة بالنهار.. على مدار 6 أيام بالأسبوع.. بيطلعوا دقايق وثواني".

وأكملت أن الله ينصفهم ويعوض تعبهم وصبرهم الطويلين بنجاح لا يمكن لأي شخص تفسيره، قائلة: "وهون التعب اللي الله بترجمو لنجاح اللي ما حدا فيه يفسرو".

وأعربت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك عن سعادتها الكبيرة بنجاح مسلسلها الأخير "كريستال" الذي يُعرض حاليا على إحدى المنصات، لافتة إلى أن فرحتها هذه المرة مختلفة، فهي واضحة لا يشوهها ضجيج أو انتقاد.