زلزال عنيف يضرب المغرب والنجوم يعلقون بتأثر: قلوبنا تنزف على أهلنا

استفاق العالم العربي اليوم على خبر محزن مفاده زلزال قوي وسط المغرب، حُدد مركزه جنوب غرب مدينة مراكش السياحية على بعد 320 كلم جنوب العاصمة الرباط، واسفر عن وقوع ضحايا وتسبب بأضرار مادية، اذ بلغت قوة الزلزال 6,8 درجات على مقياس ريختر، وفق المعهد الجيوفيزيائي الأميركي.



وقد ذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومقره الرباط، أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز، اذ لفتت وسائل إعلام مغربية الى أن هذا هو أقوى زلزال يضرب المملكة.

هذا الحدث الجلل اثار اهتمام عدد كبير من النجوم والفنانين اللبنانيين والمغربيين والعرب بشكل عام، اذ عبروا عن حزنهم الشديد لما حصل وتمنوا السلامة لاهل المغرب، وكان ابرزهم الفنانة المغربية دنيا بطمة، التي شاركت مع متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مقاطع فيديو للحظة وقوع الزلزال والاضرار التي اسفرها، مطالبة النجدة وكل من يستطيع مد يد المساعدة.

بدوره الفنان اللبناني زياد برجي، نشر صورة للمغرب على حسابه عبر تويتر، ارفقها بالتعليق التالي: "الله يرحم كل الضحايا و يشفي كل الجرحى و تكون خاتمة الأحزان.. المغرب أرض عزيزة وشعب عزيز.. كلنا معكن".

اما الفنان اللبناني رامي عياش فقد نشر على حسابه عبر تويتر صورة للمصابين جراء الزلزال، وارفقها بالتعليق التالي: "قلوبنا تنزف على أهلنا الذين فقدوا أحباءهم في زلزال مراكش.. نصلي لأرواح الضحايا وندعي بالشفاء العاجل للمصابين.. نتمنى أن يجد الشعب المغربي الحبيب التضامن والقوة في هذا الوقت الصعب".

الله يرحم كل الضحايا و يشفي كل الجرحى و تكون خاتمة الأحزان.



المغرب أرض عزيزة و شعب عزيز. كلنا معكن.#المغرب pic.twitter.com/mIijKdpDdK — Ziad Bourji / زياد برجي (@ziadbourji) September 9, 2023