بالفيديو- سعد لمجرد يبكي بشدة مع عائلته.. اليكم السبب

وفي التفاصيل، شارك سعد عل حسابه عبر "إنستغرام" فيديو يوثق احتفاله مع أصدقائه بهذا الإنجاز، الذي وصفه بالعظيم. وظهر فيه وهو يحمل قالب حلوى أبيض اللون من طبقتين، تعتليه الشموع الطويلة، ويتضمن بوستر الأغنية، بالإضافة إلى شعار "يوتيوب".
ولم يستطع الفنان المغربي سعد المجرد، تمالك دموعه أثناء الاحتفال، إذ ظهر وهو متأثرا ويمسح دموعه.
وأشار إلى أنه خطط للاحتفال عند وصول الأغنية إلى 100 مليون مشاهدة، إلا أنه كان في استراحة من مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا: "الآن نحن على وشك الوصول إلى 120 مليون مشاهدة.. وهذا أمر مذهل للغاية".
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وجه الملك تشارلز الثالث، رسالة شكر لكل الجماهير على حبهم ودعمهم له ولزوجته الملكة كاميلا، وذلك في الذكرى الأولى لرحيل والدته الملكة إليزابيث الثانية.
اعتذرت الاعلامية المصرية رضوى الشربيني، من مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش بعد هجومها عليه مؤخرا بسبب ازمته مع طليقته ريم طارق.
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