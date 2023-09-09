فنانة مصرية شهيرة تنهار بالبكاء على الهواء: "شعرت بالانكسار"

حلّت الفنانة المصرية شمس ضيفة على برنامج "قعدة ستات"، ودخلت شمس في نوبة بكاء على الهواء، وذلك بعد حديثها عن وفاة أشقائها ووالدتها مؤكدة أنها شعرت "بالانكسار".

وفي التفاصيل، قالت الفنانة المصرية: "الإخوات سند، وقد فقدتهم فى خلال أربعة شهور فقط، فقد شعرت أن عمودي الفقري يتعرض للكسر فقرة تلو الأخرى.

وكانت شمس قد هاجمت مطرب المهرجانات حمو بيكا خلال استضافتها في أحد البرامج بسبب موقف بيه وبين شقيقها.

وقالت شمس: "شقيقي تعرض لبتر رجله بسبب حادث كبير، وظل يخضع لعمليات جراحية لمدة عام كامل، وبعد شفائه اصطحبه أصدقاؤه إلى أحد الأماكن التي كان يتواجد بها حمو بيكا، حيث قام شقيقي بمحاولة تعريفه بنفسه، وقال له إنه شقيقي، إلا أن بيكا رد: "بس بس معرفهاش".