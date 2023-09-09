اول تعليق لـ نجوى كرم بعد إيقاف حفلها في المغرب بسبب الزلزال

شاركت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، مع متابعيها على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه بعد مغادرتها مسرح ساحة الأمل في أغادير، حيث كان من المقرر احيائها حفلا غنائيا بحضور عدد كبير من جمهورها المغربي، الا ان وقوع الزلزال المدمر حال دون إكمال الحفل.

