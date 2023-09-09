هيفاء وهبي ونانسي عجرم ووائل كفوري وغيرهم يتضامنون مع أهل المغرب: بردًا وسلامًا

الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي طلبت الدعاء للمغرب، وقالت في تغريدة على حسابها عبر تويتر: "اللهم أسألك اللطف بأهل المغرب ومواطنيها المتضررين من زلزال مدينة مراكش.. الله يرحم الضحايا ويشفي كل مصاب".من جهتها الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، نشرت على حسابها عبر تويتر صورة للمغرب، وارفقتها بالتعليق التالي: "مشاهد الزلزال قاسية كتير! الله يكون مع أهلنا بالمغرب وتقطع الشدّة بأقل أضرار ممكنة".اما الفنان اللبناني وائل كفوري، فقد كتب: "اللهم احفظ أهلنا في المغرب والطف بهم وارحم موتاهم واشفِ مصابهم .. بردًا وسلامًا"، في حين غردت الفنانة اللبنانية مايا دياب على حسابها عبر تويتر قائلة: "قلبي حزين على الشعب المغربي الغالي على قلوبنا كلنا.. يا رب تحميهم ويرحم الضحايا وتنجي الجرحى.. المغرب الحبيبة كوني بخير".بدورها، الفنانة اللبنانية ميريام فارس، غردت قائلة: "قساوة المشاهد بتكسر القلب .. الله يرحم جميع ضحايا زلزال المغرب ويكون بعون الناجيين".