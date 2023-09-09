رضوى الشربيني تعتذر من حسن شاكوش وهذه نصيحتها للسيدات

وفي التفاصيل، قدمت رضوى اعتذاراً علنياً من شاكوش خلال بث برنامجها "هي وبس"، وقالت إنها تعاطفت مع زوجته السابقة بعد تصريحاتها المتكررة، قبل ان تعلن الأخيرة أنها أخذت كل حقوقها الشرعية بشكل ودّي.من هنا، أوضحت رضوى الشربينى أن القضية أخذت مجالاً كبيراً من الاهتمام وتحديدا من حيث التعاطف مع ريم، التي تم طلاقها وطردها خارج منزلها، وكان رجاؤها أن تنتهي علاقتها باحترام، مؤكدة على أن الجميع كان في حالة تصديق تام على أن طليقة حسن شاكوش هي المظلومة لأنها تدافع عن سمعتها وشرفها.هذا وقد نصحت رضوى السيدات بضرورة الحفاظ على أسرار بيوتهن وعدم الإفصاح عن أسرارهن دون تفسير، مثلما حدث مع حالة ريم طارق واتهامها لفنانة مشهورة بخيانتها مع زوجها دون توضيح أية تفاصيل، ما أثار حالة كبيرة من الجدل حول تلك الفنانة والتشهير بها.