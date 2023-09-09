إليكم رسالة الملك تشارلز في الذكرى الأولى لرحيل الملكة إليزابيث الثانية

وجه الملك تشارلز الثالث، رسالة شكر لكل الجماهير على حبهم ودعمهم له ولزوجته الملكة كاميلا، وذلك في الذكرى الأولى لرحيل والدته الملكة إليزابيث الثانية.



وفي رسالة صوتية نشرتها الصفحة الرسمية للعائلة الملكية على إنستغرام، قال الملك تشارلز: "بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لوفاة جلالتها واعتلائي العرش، نتذكّر بمزيد من الحب حياتها الطويلة وخدمتها المخلصة وكل ما كانت تعنيه لكثير منّا. إنّني ممتنّ للغاية أيضاً للحب والدعم الذي غُمرَت به زوجتي وأنا خلال هذا العام فيما نبذل قصارى جهدنا لخدمتكم جميعاً".

هذا وقد نشرت الصفحة عبر خاصية القصص القصيرة، الرسالة نفسها والتي يبدو أن الملك كتبها من قلعة بالمورال، كما عادت الصفحة ونشرت صورة للملكة الراحلة وعلقت عليها بالقول: "في الذاكرة المحبة والأبدية".

الجدير ذكره أن الملكة إليزابيث الثانية كانت قد فارقت الحياة يوم 8 سبتمبر 2022 عن عمر 96 عامًا، وقد أقيم لها عند وفاتها جنازة كبيرة حضرها أهم ملوك ورؤساء العالم.