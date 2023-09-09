حسن شاكوش يرد على اعتذار رضوى الشربيني منه.. ماذا قال لها؟

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A post shared by Hassan Shakosh (@hassan.shakosh)
A post shared by Hassan Shakosh (@hassan.shakosh)
تصدر اسم العالم الهولندي فرانك هوغربيتس الترند من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وقوع زلزال المغرب خاصة أنه تنبأ قبل أيام بوقوع هزة أرضية محذرً من قوتها الشديدة.
وثقت الممثلة المصرية دنيا سمير غانم، أجواء احتفالها بعيد ميلاد زوجها الإعلامي رامي رضوان الـ 38.
قالت الممثلة ومقدمة البرامج اللبنانية كارين سلامة، أنّ شقيقها الراحل كان يشرب يوميّاً بين 5 إلى 7 عبوات من مشروب الطاقة، على فترة سنوات، وأخبرها الطبيب أنّ هذه الكميّة تُؤثّر على صحة القلب، وعلى الضغط، وعلى الدماغ.