حسن شاكوش يرد على اعتذار رضوى الشربيني منه.. ماذا قال لها؟

وفي التفاصيل، نشر حسن شاكوش على حسابه عبر انستغرام، مقطع فيديو لـ رضوى الشربيني خلال اعتذارها له، وارفقه بالتعليق التالي: "أنا علي المستوى الشخصي بحبك ومش زعلان منك طبعا"، مضيفا: "بس عايز أقول لحضرتك ملحوظة أني مصدرش مني أنني اتكلمت عنها أو جرحت فيها، في فيديو أو منشور علي اي صفحة شخصيه ليا، ومردتش علي اي تجريح أو تشويه لي سمعتي وأي كلام اتقال عليا سببلي تعب نفسي وصحي".من هنا، أوضح حسن شاكوش أنه لا يجب أن يستمع أحد لطرف واحد في الأزمة كما حدث معه، اذ قال: "حصل خير بس اللي كنت حابب أوصله ليكي ولي الناس ان محدش يحكم علي حاجة سمعها من خلال طرف واحد..الحمد لله ان الحقيقة ظهرت".