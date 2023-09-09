لين برنجكجي زوجة معتصم النهار في أول ظهور لها بعد الكشف عن مرضها
نشرت الشابة السورية لين برنجكجي زوجة الفنان السوري معتصم النهار، فيديو عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الخاص عبر انستغرام، وذلك في أول ظهور لها بعد اعلانها انها تعاني من آلام كبيرة في عينيها منذ أسبوع ولا تعرف سبب ذلك.
وفي التفاصيل ظهرت لين برنجكجي وهي تغني للفنانة اللبنانية نانسي عجرم برفقة جدتها في السيارة.
وكان قد تصدر مرض لين برنجكجي زوجة الفنانة معتصم النهار على وسائل التواصل الاجتماعي بعد كشفها عن آلام كبيرة في عينيها، وأقلقت الجمهور عليها حيث قالت إنها لا تستطيع أن ترى بوضوح، كما أنها تشعر بألم كبير عندما تقرأ أو تنظر إلى الهاتف، وكذلك عندما تضع النظارات، حيث طلبت من الجمهور أن يرشدها إلى ما تفعله.