لين برنجكجي زوجة معتصم النهار في أول ظهور لها بعد الكشف عن مرضها

وفي التفاصيل ظهرت لين برنجكجي وهي تغني للفنانة اللبنانية نانسي عجرم برفقة جدتها في السيارة.

وكان قد تصدر مرض لين برنجكجي زوجة الفنانة معتصم النهار على وسائل التواصل الاجتماعي بعد كشفها عن آلام كبيرة في عينيها، وأقلقت الجمهور عليها حيث قالت إنها لا تستطيع أن ترى بوضوح، كما أنها تشعر بألم كبير عندما تقرأ أو تنظر إلى الهاتف، وكذلك عندما تضع النظارات، حيث طلبت من الجمهور أن يرشدها إلى ما تفعله.