العالم الهولندي فرانك تنبأ بزلزال المغرب قبل وقوعه

في التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل تغريدة مثيرة للعالم الهولندي عبر حسابه الشخصي على إكس، تويتر سابقاً، حذر فيها من هزة أرضية قريبة، قائلاً: "اليوم يتقارب اقترانان كوكبيان مع عطارد والزهرة مع اقترانين قمريين مع المشتري وأورانوس. وفي 6 أيلول، حدث تقارب آخر مع عطارد والزهرة. أتوقع مجموعة من الهزات القوية قريبًا. 5 إلى 7 أيلول..".جاءت التغريدة بتاريخ 4 أيلول الجاري، إلا أنه قبل نحو أسبوعين ظهر في فيديو أيضاً يطلق تحذيرات مرعبة من زلزال قد تتخطى قوته 8 ريختر بسبب الاصطفاف بين الأرض وكل من كوكبي المريخ ونبتون، بحد قوله.الجدير بالذكر، أن تحذيرات العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، أصبحت تسبب حالة من القلق الآن خاصة أنه تنبأ من قبل بحدوث هذا قبل وقوعها بأسابيع، وكان أهمها توقعه لزلزال تركيا المدمر الذي ضرب كلاً من سوريا وتركيا معاً في 6 فبراير الماضي وتسبب في سقوط أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الضحايا، وفقًاً للتقديرات الرسمية، حيث توقعه العالم الهولندي قبل حدوثه بـ 3 أيام.