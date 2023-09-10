اختيار باسل خياط اول سفير اقليمي لـ علامة تجارية عالمية

وعبر باسل عن سعادته الكبيرة بهذا الاختيار، مؤكدًا أنه سيقدم تراثه العلامة التجارية الغني بشكل يليق بها.
ونشر باسل على حسابه عبر إنستغرام صورا من جلسة تصوير جديدة له، استعرض خلالها إطلالته الأنيقة مع ساعة فخمة من العلامة الإيطالية بولغاري "Bulgari"، وأرفقها بتعليق أعلن خلاله عن انضمامه لها.
وكتب باسل في تعليقه: "أنا فخور للغاية ومتحمس للانضمام إلى عائلة بلغاري كأول سفير إقليمي، وهذه الفرصة تسمح لي بتجسيد إرث وتراث العلامة التجارية الغني، مما يعكس سحرها ورقيها".
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A post shared by Bassel Khaiat | باسل خياط (@basselkhaiatofficial)
A post shared by Bassel Khaiat | باسل خياط (@basselkhaiatofficial)
توعدت أسرة الفنان المصري إيمان البحر درويش، مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعد نشره شائعة وفاة درويش على حسابه عبر فيسبوك.
روّج رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، لفيلمه السينمائي الأول "تشيللو"، حيث اكد أنه سيسمح لأولاده برؤيته رغم احتوائه على مشاهد مرعبة، بحسب تعبيره.
شارك الشاب مارك حدشيتي، ابن الممثلة اللبنانية نادين الراسي، مع متابعيه عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، صورة جديدة ظهر برفقة حبيبته الشابة الجميلة وتُدعى ماريبيل، في اول ظهور علني للاخيرة.