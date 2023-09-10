اختيار باسل خياط اول سفير اقليمي لـ علامة تجارية عالمية

وعبر باسل عن سعادته الكبيرة بهذا الاختيار، مؤكدًا أنه سيقدم تراثه العلامة التجارية الغني بشكل يليق بها.

ونشر باسل على حسابه عبر إنستغرام صورا من جلسة تصوير جديدة له، استعرض خلالها إطلالته الأنيقة مع ساعة فخمة من العلامة الإيطالية بولغاري "Bulgari"، وأرفقها بتعليق أعلن خلاله عن انضمامه لها.

وكتب باسل في تعليقه: "أنا فخور للغاية ومتحمس للانضمام إلى عائلة بلغاري كأول سفير إقليمي، وهذه الفرصة تسمح لي بتجسيد إرث وتراث العلامة التجارية الغني، مما يعكس سحرها ورقيها".