مشاهد مرعبة لحظة وقوع زلزال المغرب.. حفل زفاف تحول الى كارثة
لم يستفق المغربيون بعد من هول الصدمة التي حلت عليهم يوم امس بعد حدوث الزلزال المدمر الذي ضرب مدن عدة في المملكة المغربية، وبلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، ما اسفر عن خسائر مادية وبشرية فادحة اذ راح ضحيته آلاف الضحايا.
ولا زالت مقاطع فيديو جديدة تنتشر بكثرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، توثق ما حصل لحظة وقوع الزلزال، كان ابرزها مقطع فيديو من حفل زفاف، بينما كان الفنان يغني وسط اجواء مميزة مليئة بالفرح والحماس، الا ان حدوث الزلزال جعل بالفرقة الموسيقية والفنان والحضور الخروج من الصالة والهروب محاولين حماية انفسهم.