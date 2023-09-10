مشاهد مرعبة لحظة وقوع زلزال المغرب.. حفل زفاف تحول الى كارثة

لم يستفق المغربيون بعد من هول الصدمة التي حلت عليهم يوم امس بعد حدوث الزلزال المدمر الذي ضرب مدن عدة في المملكة المغربية، وبلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، ما اسفر عن خسائر مادية وبشرية فادحة اذ راح ضحيته آلاف الضحايا.

