طليق أسما شريف منير يعيش قصة حب جديدة وهذا ما كشفه عن حبيبته

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A post shared by Mahmoud Hegazy (@mahmoudhegazy)
A post shared by Mahmoud Hegazy (@mahmoudhegazy)
توعدت أسرة الفنان المصري إيمان البحر درويش، مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعد نشره شائعة وفاة درويش على حسابه عبر فيسبوك.
روّج رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، لفيلمه السينمائي الأول "تشيللو"، حيث اكد أنه سيسمح لأولاده برؤيته رغم احتوائه على مشاهد مرعبة، بحسب تعبيره.
شارك الشاب مارك حدشيتي، ابن الممثلة اللبنانية نادين الراسي، مع متابعيه عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، صورة جديدة ظهر برفقة حبيبته الشابة الجميلة وتُدعى ماريبيل، في اول ظهور علني للاخيرة.