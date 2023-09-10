طليق أسما شريف منير يعيش قصة حب جديدة وهذا ما كشفه عن حبيبته

وفي التفاصيل، نشر حجازي على حسابه عبر "إنستغرام"، صورة ليده مع يد فتاة واكتفى بالتعليق بكلمة "بحبك"، من دون أن يظهر هوية الفتاة أو أي معلومات عنها، إلا أنه أثار الجدل بكلمة وضعها فوق الصورة حيث كتب "نيويورك"، ما دفع عدداً كبيراً للظن أنه خطب فتاة أميركية، فيما أكد آخرون أن الفتاة مصرية لكنها تعيش في أميركا.الجدير ذكره ان محمود حجازي كان قد انفصل عن أسما شريف منير بعدما أعلنت في منشور على حسابها عبر "إنستغرام"، في نيسان 2021، طلاقها منه بعد عامين من الزواج، اذ كتبت: "يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة.. ما حصلش نصيب بكل احترام ونقطة.. ربنا يكرمنا إحنا الاثنين بس كده مفيش أي تفاصيل تانية.. إحنا كان في بينا عشرة وعيش وملح وأكيد مش هنتكلم في تفاصيل بيتنا".