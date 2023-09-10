طفل من أصحاب الهمم يدخل بنوبة ضحك بسبب احمد سعد.. إليكم ما حصل

وفي الفيديو، ظهر احمد سعد وهو يحمل الطفل على المسرح ويغني اغنيته الجديدة "اختياراتي مدمرة حياتي"، بينما كان الجمهور يتفاعل معه بشكل كبير ويردد كلمات الاغنية، ما جعل الطفل يدخل بنوبة من الضحك.وقد علق احمد سعد على الفيديو بالقول: "ضحكتك عندي أحسن من كل النجاح اللي شفته في حياتي".