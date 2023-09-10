هوية حبيبة ابن نادين الراسي الى العلن.. ظهر معها بلقطة رومنسية

شارك الشاب مارك حدشيتي، ابن الممثلة اللبنانية نادين الراسي، مع متابعيه عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، صورة جديدة ظهر برفقة حبيبته الشابة الجميلة وتُدعى ماريبيل، في اول ظهور علني للاخيرة.



ولفتت ماريبيل الانظار بجمالها ونعومتها، اذ كانت ترتدي فستانا قصيرا باللون الابيض، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة، من دون استعمال اي من مساحيق التجميل، فأثنى المتابعون على جمالها الطبيعي واشادوا بالعلاقة المميزة التي تربط الثنائي، متمنين ان يتكلل حبهما بالزواج وان يعيشا حياة سعيدة مليئة بالحب.

الجدير ذكره ان مارك كان قد ظهر مؤخرا بصورة جمعته بوالدته نادين الراسي ووالده حاتم حدشيتي، حيث اجتمعا بمناسبة عيد ميلاد الاخير.