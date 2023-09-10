تركي آل الشيخ يخوض تجربة فنية جديدة وهذا ما كشفه

وقد شارك تركي آل الشيخ مع متابعيه على حسابه عبر "إنستغرام"، مقطع فيديو وثّق خلاله مجموعة لقطات من افتتاح فيلم "تشيللو" في الرياض، والذي حرص نجومه على حضوره، حيث ارفق الفيديو بالتعليق التالي: "افتتاح فيلم تشيللو.. التجربة الجديدة لي.. في يدكم تكرارها عن طريق حضوركم.. وفي يدكم عدم تكرارها بعدم حضوركم".وتابع: "المشكلة أولادي متحمسين عليه بس هوي مرعب شوي، ياما تروعنا وحنا صغار، اعتقد يخليهم يشوفونه".هذا وقد شارك نجوم "تشيللو" في حضور العرض الأول للفيلم في صالة "موفي سينما"، في بوليفارد الرياض سيتي، حيث تواجد كل من الفنانة إلهام علي وزوجها خالد صقر، والفنان سامر إسماعيل وزوجته مايا، والمخرج دارين لين بوسمان، والفنانة سعاد عبد الله وغيرهم.