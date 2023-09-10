تركي آل الشيخ يخوض تجربة فنية جديدة وهذا ما كشفه

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A post shared by TURKI ALALSHIKH تركي آل الشيخ (@turkialalshik)
A post shared by TURKI ALALSHIKH تركي آل الشيخ (@turkialalshik)
توعدت أسرة الفنان المصري إيمان البحر درويش، مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعد نشره شائعة وفاة درويش على حسابه عبر فيسبوك.
شارك الشاب مارك حدشيتي، ابن الممثلة اللبنانية نادين الراسي، مع متابعيه عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، صورة جديدة ظهر برفقة حبيبته الشابة الجميلة وتُدعى ماريبيل، في اول ظهور علني للاخيرة.
كشفت صحيفةDaily Mail البريطانية، عن الإسم غير المألوف الذي اختارته ريهانا وزوجها آيساب روكي لطفلهما الثاني، وذلك بعد أقل من شهرين على ولادته.