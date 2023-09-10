أسرة إيمان البحر درويش تقاضي حسن شاكوش لهذا السبب

وفي التفاصيل، قال المحامي أحمد يحيى فايد في تصريحات تلفزيونية: "بعد البوست الي نشره حسن شاكوش، الدنيا اتخربت على أسرة الفنان إيمان البحر درويش، ناس كتير ذهبت للمنزل واتصلت بالأسرة، وكل وسائل الإعلام نقلت الخبر من صفحته".من هنا، اشار المحامي إلى أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد حسن شاكوش، وأن البلاغ ما زال قيد البحث في نيابة الدقي حتى اللحظة، متوعداً أن الأسرة متمسكة بكافة حقوقها ولن تتنازل عن بلاغها.وبحسب البلاغ، يتهم المحامي فايد مطرب المهرجانات بالتورط في الترويج لشائعة خبر وفاة موكّله، إيمان البحر درويش، ما تسبب في إلحاق الضرر بأسرته نفسياً ومعنوياً.