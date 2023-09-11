الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

فن

مريم حسين تناشد الفنانين بعد زلزال المغرب

2023-09-11 | 03:21
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مريم حسين تناشد الفنانين بعد زلزال المغرب
مريم حسين تناشد الفنانين بعد زلزال المغرب

أعلنت الفنانة المغربية مريم حسين، حدادها على ضحايا الزلزال في المغرب، موجهة دعوة إلى الفنانين من أجل جمع التبرعات لصالح الأشخاص المتضررين.

 

وفي التفاصيل، كتبت مريم على حسابها عبر إنستغرام: "أعلن الحداد على ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب. لقد كان زلزالًا قويًّا، وتسبب في حالة من الذعر والخوف بين السكان. شعر بالزلزال في جميع أنحاء البلاد وفي الجزائر وإسبانيا المجاورتين. لحقت أضرار جسيمة بالمباني، وانهارت بعضها وتصدع البعض الآخر. ولسوء الحظ، قُتل أشخاص وأصيب آخرون".

وأضافت "نحن نعلن الحداد على ضحايا الزلزال ونتعهد بالعمل معًا لإعادة بناء مجتمعاتنا. قلوبنا مع أولئك الذين فقدوا أحباءهم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، سنبقى متحدين في وجه هذه المأساة، وسنخرج أقوى من أي وقت مضى".

وتابعت الفنانة المغربية مريم حسين "نداء إلى جميع الفنانين والفنانات، أدعوكم للانضمام إلي في بث مباشر لجمع التبرعات لإخواننا في المغرب الذين تضرروا من الزلزال الأخير. لقد خلف الزلزال دمارًا واسعًا وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، ونحن بحاجة إلى مساعدتكم لتقديم الدعم للمتضررين".

مقالات ذات صلة
مريم حسين تناشد الفنانين بعد زلزال المغرب

فن و منوعات

فن

مريم الحسين

زلزال المغرب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ظهور نادر لابن نوال الزغبي جورجي.. شاهدوا كيف بدا
ابنة الين خلف تلفت الانظار بجمالها بظهور نادر لها .. كبرت و اصبحت بدت نسخة عن والدتها

اقرأ ايضا في فن

أحلام تنفعل على متابع طالبها بأعمال فنية.. اليكم السبب
08:51

أحلام تنفعل على متابع طالبها بأعمال فنية.. اليكم السبب

هاجمت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي متابعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد اهتمامها بالأمور السياسية بدلًا من التركيز على أعمالها الفنية، وسط الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، والذي راح ضحيته الآلاف.

08:51

أحلام تنفعل على متابع طالبها بأعمال فنية.. اليكم السبب

هاجمت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي متابعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد اهتمامها بالأمور السياسية بدلًا من التركيز على أعمالها الفنية، وسط الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، والذي راح ضحيته الآلاف.

بالفيديو- عشاء رومانسي يجمع كايلي جينر وحبيبها
08:42

بالفيديو- عشاء رومانسي يجمع كايلي جينر وحبيبها

ظهر الثنائي كايلي جينر وتيموثي شالامي في حفل عشاء رومانسياً على هامش أسبوع نيويورك للموضة بعد إعلانهما للجميع عن علاقتهما العاطفية في حفل حضراه سويا للنجمة بيونسيه مؤخرا.

08:42

بالفيديو- عشاء رومانسي يجمع كايلي جينر وحبيبها

ظهر الثنائي كايلي جينر وتيموثي شالامي في حفل عشاء رومانسياً على هامش أسبوع نيويورك للموضة بعد إعلانهما للجميع عن علاقتهما العاطفية في حفل حضراه سويا للنجمة بيونسيه مؤخرا.

بيع ثلاثة فساتين لـ الأميرة ديانا في مزاد علني والسعر خيالي
08:00

بيع ثلاثة فساتين لـ الأميرة ديانا في مزاد علني والسعر خيالي

تم بيع ثلاثة فساتين للأميرة الراحلة ديانا، في مزادٍ علني مقابل ما يقرب من 1.62 مليون دولار.

08:00

بيع ثلاثة فساتين لـ الأميرة ديانا في مزاد علني والسعر خيالي

تم بيع ثلاثة فساتين للأميرة الراحلة ديانا، في مزادٍ علني مقابل ما يقرب من 1.62 مليون دولار.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023