مريم حسين تناشد الفنانين بعد زلزال المغرب

وفي التفاصيل، كتبت مريم على حسابها عبر إنستغرام: "أعلن الحداد على ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب. لقد كان زلزالًا قويًّا، وتسبب في حالة من الذعر والخوف بين السكان. شعر بالزلزال في جميع أنحاء البلاد وفي الجزائر وإسبانيا المجاورتين. لحقت أضرار جسيمة بالمباني، وانهارت بعضها وتصدع البعض الآخر. ولسوء الحظ، قُتل أشخاص وأصيب آخرون".

وأضافت "نحن نعلن الحداد على ضحايا الزلزال ونتعهد بالعمل معًا لإعادة بناء مجتمعاتنا. قلوبنا مع أولئك الذين فقدوا أحباءهم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، سنبقى متحدين في وجه هذه المأساة، وسنخرج أقوى من أي وقت مضى".

وتابعت الفنانة المغربية مريم حسين "نداء إلى جميع الفنانين والفنانات، أدعوكم للانضمام إلي في بث مباشر لجمع التبرعات لإخواننا في المغرب الذين تضرروا من الزلزال الأخير. لقد خلف الزلزال دمارًا واسعًا وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، ونحن بحاجة إلى مساعدتكم لتقديم الدعم للمتضررين".