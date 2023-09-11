ظهور نادر لابن نوال الزغبي جورجي.. شاهدوا كيف بدا

وفي التفاصيل، نشرت نوال الصورة على حسابها الخاص عبر انستغرام ، وظهرت فيها برفقة ابنها جورجي. وعلقت على الصورة بالقول: "هو كل شيء. هو قلبي. عشاء لطيف مع ابني جورجي".ونادرا ما تنشر نوال صورا لابنيها التوأم جورجي وجوي، فهما مقلان بالظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي على عكس شقيقتهما تيا ديب.يذكر أن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لديها 3 أبناء هم جورج وجوي وتيا ديب من طليقها إيلي ديب.