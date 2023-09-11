بالفيديو- جورجينا رزق تضع زوجها وليد توفيق في موقف محرج: مين انت؟

وفي التفاصيل، يسأل وليد جورجينا ان كان باستطاعتها ايصاله إلى منزلها منزل "أم علي" في الحازمية لترد عليه بالقول: "إذا 10 دقايق بوصلك إذا لا ما بوصلك".
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع الفيديو المنتشر.
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A post shared by Walid Toufic official fans (@walidtouficfans)
A post shared by Walid Toufic official fans (@walidtouficfans)
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