بعد إعلان انفصاله عن صوفي تيرنر.. أول تعليق لـ جو جوناس على المسرح

وفي التفاصيل، قال جو أمام جمهوره في ملعب دودجر بلوس أنجلوس، عندما انضم الأخوان نيك وكيفن جوناس في عرض فرقتهما: "لقد كان أسبوعًا مجنونًا".وتابع الفنان الأميركي قبل بدء أغنية "Hesitate"، والتي كانت مستوحاة من صوفي تيرنر: "أريد أن أقول، إذا لم تسمعوا ذلك من هذه الشفاه، فلا تصدقوه، حسنًا؟".ووجه جو شكره للجمهور قائلا: "شكرًا لكم جميعًا على الحب والدعم لي ولعائلتي، أحبكم يا رفاق".وكان جو جوناس قد أصدر بيانا قبل أيام قليلة أعلن فيه انفصاله رسميا عن صوفي تيرنر، بعد أربع سنوات زواج، أنجبا خلالها طفلتين.