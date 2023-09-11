زواج وليام نون وماريا فارس أشقاء ضحايا 4 اب وزياد برجي يفاجئهما

وتداول رواد مواقع التواصل مجموعة صور ومقاطع فيديو من الحفل الضخم والمميز، حيث انتشرت لقطات توثق الاجواء الحماسية والرائعة التي طغت على الحفل، رغم الحزن الكبير الذي يغمر العائلتين.اما ما لم يكن في الحسبان فكان وجود الفنان اللبناني زياد برجي في الحفل، حيث فاجأ العروسين بدخوله الى الصالة حيث كان يقام العرس وقدم لهما اجمل اغنياته الرومنسية والحماسية، فرقص العروسان الرقصة الاولى على انغام اغنية "وبطير" بصوت زياد، كما قدم مجموعة اغنيات اخرى ليوجه بعدها رسالة للعروسين متمنيا لهما حياة سعيدة مليئة بالحب والسعادة.