وكانت جين، التي تحمل الجنسية الأميركية، تنافست على اللقب مع 20 متسابقة، وتمكّنت من انتزاع تأييد أعضاء لجنة التحكيم لها، لتنال شرف تمثيل نيبال في مسابقة ملكة جمال الكون للعام الحالي، والتي ستقام في السلفادور، يوم 18 تشرين الثاني المقبل.وبعد فوزها، قالت غاريت: "باعتباري امرأة لا تستوفي معايير جمال معينة، أنا هنا لتمثيل النساء الممتلئات، اللاتي يعانين من زيادة الوزن، ومشاكل هرمونية"، مضيفة: "أعتقد أنه ليس هناك نوع واحد فقط من معايير الجمال، ولكن كل امرأة جميلة كما هي".هذا وقد رأت جين أن "الجمال يتجاوز قالبًا واحدًا" وأن "كل امرأة تمتلك جمالًا فطريًا وفريدًا".