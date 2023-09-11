نظلي الرواس تعايد والدتها بكلمات مؤثرة.. لن تصدقوا الشبه بينهما

وعبرت نظلي الرواس عن حبها الكبير لوالدتها، حيث وجهت لها رسالة ذكرت فيها فضل والدتها الكبير عليها وعلى بناتها، مؤكدة أن الكلام لا يمكنه وصف عطائها، اذ قالت: "أمي الحكي بيطول.. وشو ما قلت وكتبت قليل.. على كل شي قدمتيلنا ياه.. بعرف إني معذبتك معي.. وإنك عم تتعبي.. وقديه مستحملتيني أنا وبناتي".هذا واستذكرت نظلي طفولتها وأسلوب تربية والدتها القاسي معها ومع أشقائها، مبينة أن والدتها لم تكن مقتنعة بأسلوب التربية الحديثة أبداً، إلا أنه كان مفيدا وجعل منها إنسانة قوية ناجحة، اذ قالت: "بس ليكني طلعت قوية وقد حالي".من هنا، ذكرت نظلي الرواس صفات والدتها، مشيرة إلى أنها إنسانة كريمة تحب العطاء، وحنونة طيبة القلب، كما أنها طباخة ماهرة وتتمنى الخير للجميع، حيث ختمت كلامها بالقول: "بحبك كتير.. الله ياخد من عمري ويطول عمرك.. حتى تبقي ساندتينا كلنا.. نحنا بلاكي ما منسوى شي يا حنونة".