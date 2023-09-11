تطورات جديدة في قضية سرقة أموال شيرين عبد الوهاب.. هذا ما كشفه المحامي

وفي تصريحات جديدة، قال لطفي إن أحد مدراء أعمال شيرين كان يملك جميع الصلاحيات، وبحكم ذلك تعاقد على استغلال كافة مصنفاتها بالكامل مع شركة هو أحد الشركاء فيها، مضيفا: "وبناء على ذلك، كان معه جميع عائدات الأغاني الخاصة بالفنانة المصرية، وورطها في دعوة ضد شركة روتانا بعد اتهامها بتسريب أغانٍ".من هنا، أوضح محامي شيرين عبد الوهاب: "تقدمنا ببلاغ إلى النائب العام، وهو على ذمة التحقيق حاليا، وأرفقنا السجل التجاري الخاص به وأنه متعاقد مع الشركة التي يمتلكها بالمخالفة للواقع، وأنه لا يمتلك الحق في بيع مصنفاتها واستغلالها بهذا الشكل"، لافتا الى ان الفنانين عادة يتعاقدون مع شخص له خبرة في التعاملات التجارية، ويثقون فيهم، وللأسف أحيانا يتم استغلال الصلاحيات دي، الفنانة شيرين لم تحصِّل أي أموال من مواقع التواصل الاجتماعي رغم أن لها مبالغ ضخمة".وختم حسام لطفي كلامه بالقول: "هذا الرجل الذي استغل شيرين عبدالوهاب، كانت لديه الجرأة في إنكار جميع التهم الموجهة له، وإن شاء الله سنلتقي بمكتب النائب العام".