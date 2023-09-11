اعصار دانيال يضرب ليبيا بقوة ويتجه الى مصر.. نانسي عجرم واليسا وغيرهما يعلقون

كارثة جديدة حلت على الوطن العربي بعد الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مدن مغربية واسفر عن وقوع الاف الضحايا، حيث استفاق العالم العربي اليوم على خبر حصول اعصار قوي في ليبيا.



وفي التفاصيل، ضرب "إعصار دانيال" بقوة الأراضي الليبية، مخلفًا أضرارًا مادية جسيمة في عدد من القرى والمدن، كما تسببت فيضانات وأمطار غزيرة بإغراق شوارع البلاد، وإعلان "مناطق منكوبة"، لتسارع السلطات الليبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأمطار، اذ تبين ان هذه العاصفة قادمة من اليونان وقد تصل في وقت لاحق إلى غربي مصر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق الأمطار الغزيرة التي ملأت شوارع بعض المدن الليبية وابرزها العاصمة طرابلس، اذ عبر المتابعون عن حزنهم لما حصل وتمنوا السلامة لجميع السكان في ليبيا.

هذا الحدث اثار اهتمام اهل الفن، حيث عبّر عدد كبير من نجوم الوطن العربي عن تضامنهم مع الشعب الليبي، متمنيين لهم السلامة، اذ كان ابرزهم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي كتبت في تغريدة على حسابها عبر تويتر: "يا رب ترحم وتلطف بأهلنا بليبيا.. شو صعب اللي عم يصير".

من جهتها، الفنانة اللبنانية اليسا قالت في تغريدة: "كل التضامن والمحبة لشعب ليبيا بعد الكارثة الطبيعية اللي صارت.. بتمنى الشفاء للمصابين وبصلي لراحة نفس الضحايا والله يصبر عائلاتهم".

بدوره، الفنان السوري ناصيف زيتون غرد قائلا: "الله يحمي ويحفظ ليبيا وشعبها.. قلوبنا معكم"، في حين قالت الفنانة السورية اصالة: "الله يحفظ ليبيا الحبيبه من كلّ مكروه ويعافي هالشعب العظيم اللي تحمّل فوق طاقته"، بينما غردت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن قائلة: "ألطف يا رب بأهلنا في ليبيا من الاعصار المدمّر.. رحمتك يا رب".