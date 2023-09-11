هيفاء وهبي ومايا دياب تعبران عن حزنهما لما حصل في ليبيا.. هذا ما قالتاه

وفي تغريدة على حسابها عبر تويتر، قالت هيفاء وهبي: "اللهم احمي ليبيا وكُن عوناً لشعبها بعد اعصار دانيال المدمّر الذي ضرب الشرق الليبي .. يا رب ألطف بكل الدول العربية".
من جهتها، الفنانة اللبنانية مايا دياب، اكدت ان ما يحصل في ليبيا مرعب، اذ قالت في تغريدة على حسابها عبر تويتر: "ما تشهده ليبيا اليوم مرعب لكل انسان عم بتابع الاعصار، فكيف الذعر والخوف على الليبيين أنفسهم .. يا رب ارحم اهلنا في ليبيا".
وكان ضرب "إعصار دانيال" الأراضي الليبية بقوة ، مخلفًا أضرارًا مادية جسيمة في عدد من القرى والمدن، كما تسببت فيضانات وأمطار غزيرة بإغراق شوارع البلاد.