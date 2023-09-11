هيفاء وهبي ومايا دياب تعبران عن حزنهما لما حصل في ليبيا.. هذا ما قالتاه

اللهم احمي ليبيا وكُن عوناً لشعبها بعد اعصار دانيال المدمّر الذي ضرب الشرق الليبي 💔 🇱🇾

يا رب ألطف بكل الدول العربية.#اعصار_دانيال #ليبيا — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) September 11, 2023 ما تشهده ليبيا اليوم مرعب لكل انسان عم بتابع الاعصار فكيف الذعر والخوف على الليبيين أنفسهم ..يا رب ارحم اهلنا في ليبيا .. 🙏#إعصار_دانيال #ليبيا — Maya Diab (@mayadiab) September 11, 2023

وفي تغريدة على حسابها عبر تويتر، قالت هيفاء وهبي: "اللهم احمي ليبيا وكُن عوناً لشعبها بعد اعصار دانيال المدمّر الذي ضرب الشرق الليبي .. يا رب ألطف بكل الدول العربية".من جهتها، الفنانة اللبنانية مايا دياب، اكدت ان ما يحصل في ليبيا مرعب، اذ قالت في تغريدة على حسابها عبر تويتر: "ما تشهده ليبيا اليوم مرعب لكل انسان عم بتابع الاعصار، فكيف الذعر والخوف على الليبيين أنفسهم .. يا رب ارحم اهلنا في ليبيا".وكان ضرب "إعصار دانيال" الأراضي الليبية بقوة ، مخلفًا أضرارًا مادية جسيمة في عدد من القرى والمدن، كما تسببت فيضانات وأمطار غزيرة بإغراق شوارع البلاد.