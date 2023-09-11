بعد تعرضها للانتقاد بسبب "المشاهد الجريئة".. كارول سماحة تخرج عن صمتها وترد

وخلال لقاء ضمن برنامج ET بالعربي، ردت كارول سماحة على الانتقادات التي تعرضت لها، اذ قالت: "لأني ممثلة بروح للآخر، نسخة مني، أنا عم بحكي عن واحد أنا وياه صرنا روح واحدة، مش معقول نكون بعاد عن بعضنا بالبوستر، أنا عم أعمل شغلي كممثلة".وفي سياق متصل، تحدثت كارول عن رأي زوجها في هذا الموضوع، اذ قالت: "الحمد لله إن زوجي بيدعمني، بيقدّر الفن وبيقدّر شغلي وهيدا الشي بيريّحني كتير"، مضيفة: "لم أعتبر اليوتيوب يوماً معياراً لأغانيي، لأن بعض الأغاني بتحصل على مشاهدات أقل وبتروح لأي بلد تاني وقد حفظوها، والنجاح الحقيقي بيكون على المسرح".