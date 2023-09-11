بيع ثلاثة فساتين لـ الأميرة ديانا في مزاد علني والسعر خيالي

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A post shared by Julien's Auctions (@juliens_auctions)
A post shared by Julien's Auctions (@juliens_auctions)
هاجمت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي متابعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد اهتمامها بالأمور السياسية بدلًا من التركيز على أعمالها الفنية، وسط الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، والذي راح ضحيته الآلاف.
ظهر الثنائي كايلي جينر وتيموثي شالامي في حفل عشاء رومانسياً على هامش أسبوع نيويورك للموضة بعد إعلانهما للجميع عن علاقتهما العاطفية في حفل حضراه سويا للنجمة بيونسيه مؤخرا.
أكدت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، أن كليب أغنيتها الجديدة "نسخة مني" لا يستأهل كل تلك الضجة الحاصلة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين انتقدوا مشاهدها الرومنسية، معتبرة أنها ممثلة وهذا ما تطلبه الدور الذي قدّمته فيه.