بيع ثلاثة فساتين لـ الأميرة ديانا في مزاد علني والسعر خيالي

تم بيع ثلاثة فساتين للأميرة الراحلة ديانا، في مزادٍ علني مقابل ما يقرب من 1.62 مليون دولار.



وكانت الفساتين التي ارتدتها الاميرة ديانا قبل وفاتها عن عمرٍ يناهز 36 عاماً، من بين 1400 قطعة معروضة للبيع في مزاد Julien’s Auctions and Turner Classic Movies والذي أُقيم من الأربعاء إلى الجمعة في بيفرلي هيلز وعلى الإنترنت، وجاء تحت عنوان: "أساطير: هوليوود والملوك" Legends: Hollywood and Royalty.

الجدير ذكره أن الفساتين الثلاثة المبيعة كانت عبارة عن فستان من الحرير القرمزي الأحمر من بروس أولدفيلد، وتصميمين أخريين من تصميم كاثرين ووكر: فستان مكشوف الكتفين بتنورة من حرير اليشم، اما الأخير فكان عبارة عن فستان بدون حمالات من الحرير المخملي الأسود والحرير الأبيض من الكريب.