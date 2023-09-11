بالفيديو- عشاء رومانسي يجمع كايلي جينر وحبيبها

وفي التفاصيل ،أفادت تقارير إعلامية أن الحبيبين الجديدين كايلي وتيموثي، 27 عاما، رافقا بعضهما لحضور حفل العشاء الذي نظمه المصمم، حيدر أكرمان، وعلامة العناية بالبشرة Augustinus Bader، مساء يوم الجمعة الماضي، بمشاركة بعض الضيوف المرموقين.

وتابعت التقارير أن الثنائي جلسا إلى جوار بعضهما، وبدا من الواضح مدى استمتاعهما بأجواء العشاء على ضوء الشموع، كما بدا من الواضح تنسيقهما ملابسهما مسبقا باختيارهما الظهور في تلك المناسبة باللون الأسود، وهو ما عزز من أناقة إطلالتيهما أمام الحضور.