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فن

نجم باب الحارة يدخل القفص الذهبي وجمال عروسته حديث الجمهور

2023-09-12 | 03:29
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نجم باب الحارة يدخل القفص الذهبي وجمال عروسته حديث الجمهور

أعلن الممثل السوري عاصم حواط دخوله القفص الذهبي على الشابة ملاك شلاش من خارج الوسط الفني.

وفي التفاصيل، نشر عاصم على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور من جلسة تصوير خاصة بالزفاف، شاركها مع جمهوره، وأرفقها بتعليق قال فيه: "هيك اتزوجنا.. ودخلنا القفص الذهبي".
وتمنى الممثل السوري عاصم حواط أن تكون حياته مع زوجته مليئة بالحب والراحة، معلقا: "يا رب تكون حياتنا كلا حب وصحة وراحة بال يا ملاكي.. عقبالكم يا غوالي.. وكل الشكر والتقدير للأصدقاء الأعزاء".
وحرص عدد كبير من متابعي عاصم حواط على توجيه التهاني والمباركات له من خلال تعليقاتهم على المنشور، كما تفاعل عدد من نجوم سوريا مع الخبر.
 
 
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