فنانة مصرية تحسم حقيقة إصابة عادل إمام بمرض الزهايمر

وفي التفاصيل، قالت شيرين التي شاركت الزعيم في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، عبر برنامج "واحد من الناس": "لا لا .. أعوذ بالله.. أعوذ بالله"، مشيرة إلى أنها تطمئن على عادل إمام باستمرار وتتواصل معه عبر الهاتف بشكل منتظم، فيما يحرص هو على إجابتها دائماً والحديث معها.

وتابعت الممثلة المصرية أن الفنان صلاح السعدني هو من يعاني من الزهايمر، لكنها تجاوزت الأمر سريعاً وفضلت عدم الحديث عنه، واختتمته بالدعاء للسعدني قائلة: "يا رب يشفيه ويخليه".

ووجهت الفنانة المصرية شيرين رسالة إلى الجمهور بالتوقف عن نشر الشائعات قائلة: "يا رب يحترموا نفسهم شوية.. وكفاية بقا.. بلاش كل شوية تموتونا.. لو مضايقين مننا قولولنا".