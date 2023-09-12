ما حقيقة خلاف وائل جسار مع صابر الرباعي وجورج وسوف؟

وفي مداخلة هاتفية ضمن برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد"، رد وائل جسار على كل تلك الاخبار، اذ قال إنه لم يختلف مع صابر الرباعي في كواليس الحفل، واكد أنهما صديقان مقرَّبان جدّا.من هنا، اشار وائل الى انه قلق كثيرًا كثيرا على صابر الرباعي عندما تعرَّض لوعكة صحية خلال الحفل، وطلب منه المغادرة ومتابعة صحته مع الطبيب فورًا، اذ قال: "هو صديقي وحبيبي.. وكل اللي بيتقال كلام بالهوا".وفي سياق متصل، نفى وائل جسار أيضًا وجود خلاف بينه وبين سلطان الطرب جورج وسوف بعد أن نصحه باعتزال الفن بسبب حالته الصحية، مؤكدًا أن وسوف تفهم قصده ونيته، مضيفا: "هو مدرسة كبيرة أنا وغيري تعلمنا منها.. الله يعطيه الصحة وطولة العمر ويقدملنا اعمالا تروقنا".