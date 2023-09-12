بعد انفصاله عن زوجته.. هذه رسالة احمد سعد لجمهوره

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A post shared by Ahmed Saad (@ahmedsaadofficial)
A post shared by Ahmed Saad (@ahmedsaadofficial)
دخل النجم الأميركي كريس إيفانز، بطل فيلم Captain America، القفص الذهبي، من حبيبته الحسناء الممثلة ألبا بابتيستا في حفل عائلي أقيم في عقار فاخر على جزيرة "كيب كود" بولاية ماساتشوستس، يوم السبت الماضي.
غيب الموت اليوم الثلاثاء الفنانة المصرية كريمان، بطلة فيلم "سكر هانم"، عن عمر 87 عامًا، بعد صراع مع المرض.
أعلنت الفنانة المصرية هاجر الشرنوبي، عن تعرضها للسرقة من قبل الخادمة التي تعمل في منزلها، مؤكدة أنها لا تريد إلحاق الضرر بها لأنها أم لأطفال، وفي الوقت ذاته لا تستطيع أن تقدم شهادة زور.