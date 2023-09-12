بعد انفصاله عن زوجته.. هذه رسالة احمد سعد لجمهوره

وفي التفاصيل، نشر احمد سعد على حسابه عبر انستغرام، مجموعة صور من من إحدى حفلاته، وارفقها بتعليق غازل من خلاله جمهوره، اذ قال: "وهيفضل جمهوري من أهم أسباب حبي لنفسي وحبي للحياة".الصور لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين عبروا عن حبهم الكبير لـ احمد سعد، متمنين له النجاح الدائم في مسيرته الفنية.