نجمة اميركية توجه رسالة شديدة اللهجة بعد تعرضها للتنمر

عبرت النجمة الأميركية أليشيا بييث مور، المعروفة باسم""Pink، عن غضبها واستيائها من تعرضها المستمر للتنمر، تزامنًا مع عيد ميلادها الـ44.



وفي التفاصيل، نشر أحد الحسابات الموثقة على تويتر، صورة للمتحول الجنسي، الممثل الكوميدي الساخر إدي آيزارد، معتبرا أنه المغنية Pink، حيث أرفق الصورة بتعليق قال فيه: "عيد ميلاد سعيد بينك".

هذه التغريدة اثارت غضب Pink، التي اعادت نشر التغريدة وارفقتها برسالة شديدة اللهجة، اذ قالت: "شكراً جزيلاً.. لقد عرضت منشورك على ابنتي البالغة من العمر 12 عامًا، وأوضحت لها أنني لم أقابلك قط، ولا أعرفك، وليس لدي أي فكرة عن سبب كراهيتك لي.. لقد كان درسًا جيدًا في الجهل"، مضيفة: "شكرًا لك.. ما زلت لا أعرفك، أنت نكرة".

هذا وقد سخرت بينك في تغريدة أخرى من الشخص الذي عمل على اختيار الصورة، معتبرة أنها صورة معدلة لها ولا تعود لشخص حقيقي، إذ كتبت: "الأهم من ذلك، يا لها من فرصة ضائعة هنا.. هناك الكثير من الصور التي كان بإمكانك اختيارها، والتي تعد أسوأ من هذه الصورة، أيها المجهول اللعين.. على الأقل كن مبدعًا في المرة القادمة".