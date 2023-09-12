فنان شهير يتعرض لعملية احتيال كبيرة.. اليكم التفاصيل

وفي التفاصيل، كشف خالد خلال مقطع فيديو مصور، تفاصيل عملية الاحتيال التي تعرض لها بمساعدة حيلة شيطانية، خلال إرسال التمر له من أحد متابعيه السعوديين بمساعدة إحدى شركات الشحن.وقال العجيرب: "متابع سعودي أراد أن يرسل لي التمر عن طريق شركة شحن، وفي المساء أرسل لي ورقة بتفاصيل الشحن".وتابع الفنان الكويتي: "صباح اليوم التالي، أرسل المتابع رابط DGL مقابل 7 دولارات، فقلت في نفسي أن هذا سعر شحنة التمر، وقمت بالتأكيد ودفعت المبلغ، ولكن بعدها بدقيقة تم سحب مبلغ 14 ألف ريال، وبعدها بدقيقتين 4500، وما دفعني لإبلاغ البنك على الفور لوقف البطاقة".وأضاف الفنان الكويتي خالد العجيرب: "تم التحقيق في الأمر، وأبلغني البنك أنني المسؤول عن ذلك لأنني وافقت على السحب وأدخلت الرقم السري، وأن احتمال استردادي للأموال يقدر بـ1% فقط، والاحتمال المرجح ألا أسترد أموالي أبدا، حيث أن إجمالي المبلغ المسحوب 1500 دينار كويتي".ولفت خالد إلى أن "الرسالة عبارة عن لينك DGL والمستفيد منه مكتب الجرير، وفوق مكتب الجرير صالون نسائي، وأبلغني البنك أنه تم الحجز على الفاتورة لمدة شهر، ولكن لو تم إرسالها من المستفيد سوف تحصل من حسابي".