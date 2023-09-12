هذا ما قاله نادر صعب بعد تعرض أنابيلا هلال للانتقاد بسبب إطلالاتها الجريئة

وفي حديث لـ"فوشيا"، اكد نادر صعب أنه يسعى مع زوجته أنابيلا هلال بشكل دائم إلى نشر السعادة للتخفيف من الضغوط اليومية التي يمر بها اللبنانيون، معتبرا أن زوجته لا تتعرض لهجوم، إنما التعليقات هي مجرد ردود فعل لإبداء المحبة.اما عن ملابسها، فقال: "أنا ألتقط لها الصور بتلك الملابس.. نحن منفتحون ويهمنا التعبير دوما عن الحضارة التي ننتمي إليها.. لا يستطيع أحد أن يفرض علينا ارتداء الملابس المحتشمة"، ليؤكد بالمقابل العلاقة الوطيدة التي تربطه بزوجته، متطرقا إلى الحب الكبير الذي يكنه لها بعد سنوات طويلة من الزواج.من جهتها، أعربت أنابيلا هلال عن سعادتها بمقاطع الفيديو التي قامت بنشرها على مواقع التواصل، مشيرة إلى أنها تسعى دائما إلى مشاركة سعادتها مع جمهورها، وإظهار عفويتها المعتادة، وهذا ما يجعل مقاطع الفيديو تلك تتصدر الترند.