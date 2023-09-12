رسالة مؤثرة من زياد برجي لزوجته في عيد زواجهما

احتفل الفنان اللبناني زياد برجي، بعيد زواجه الذي يصادف يوم امس 11 ايلول، حيث عايد زوجته بكلمات مؤثرة.



وفي التفاصيل، نشر زياد على حسابه عبر انستغرام، مقطع فيديو تضمن مجموعة صور ولقطات تجمعه بزوجته سناء وولديه نور ويوسف، حيث ارفق كل صورة بجملة باللغة الانكليزية، معبرا فيها عن حبه الكبير لزوجته واكد ان الحياة برفقتها باتت اجمل ومليئة بالسعادة والحب.

ووجه زياد برجي رسالة لزوجته في هذه المناسبة السعيدة، حيث علق على الفيديو بالقول: "أريد أن أعبر عن مدى السعادة التي أشعر بها حقًا لوجودك بجانبي.. مع مرور كل عام، يزداد حبي لك قوة، وأنا أقدر العائلة الجميلة التي بنيناها معًا، والتي كانت دائمًا حلمًا لكلينا.. أريد أن أكبر معك.. ذكرى سنوية سعيدة يا حبي! ملكك للأبد".

وقد ارفق زياد الفيديو بمقطع من أغنيته "وبطير"، وهي الاغنية التي كُتبت في الاساس كهدية من زياد لزوجته العام الماضي بمناسبة عيد زواجهما، قبل الازمة التي وقعت بينه وبين الفنانة اللبنانية اليسا على خلفية هذه الاغنية.