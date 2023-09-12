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فن

بالفيديو- نجمة "العشق الأسود" تستمتع على أنغام نانسي عجرم في الأردن

2023-09-12 | 06:56
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بالفيديو- نجمة &quot;العشق الأسود&quot; تستمتع على أنغام نانسي عجرم في الأردن
بالفيديو- نجمة "العشق الأسود" تستمتع على أنغام نانسي عجرم في الأردن

تستمتع الفنانة التركية "توفانا توركاي" Tuvana Türkay، بطلة المسلسل التركي "العشق الأسود"، بإجازتها في الأردن، وتحديدًا بمدينة البتراء الوردية.

 

وشاركت توفانا، المعروفة باسم "بيسان" في الوطن العربي، متابعيها بسلسلة صور وفيديوهات من زيارتها للمواقع الأثرية في البتراء، على أنغام أغنية "تيجي ننبسط"، للفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

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نانسي عجرم

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