بالفيديو- نجمة "العشق الأسود" تستمتع على أنغام نانسي عجرم في الأردن

أعلنت الفنانة المصرية هاجر الشرنوبي، عن تعرضها للسرقة من قبل الخادمة التي تعمل في منزلها، مؤكدة أنها لا تريد إلحاق الضرر بها لأنها أم لأطفال، وفي الوقت ذاته لا تستطيع أن تقدم شهادة زور.