فنانة مصرية تكشف تفاصيل سرقتها على يد خادمتها

وفي التفاصيل، كتبت هاجر على حسابها عبر "فيسبوك": "أنا في اختبار صعب وأسأل كل اللي حوالي أعمل إيه؟ الست اللي بتساعدني في البيت سرقتني، شكيت فيها اه بس مكنتش متأكدة ومحبتش أظلم ولا أبلغ.. قولت أنا مش هجيبها البيت تاني وخلاص، كلمتني كذا مرة مردتش".ولفتت الفنانة المصرية إلى أن الخادمة بلغتها عن تعرضها لجلطة: "المهم سابتلي ڤويس وصوتها كان تقيل صوت حد عنده جلطة.. أنا اتجننت أني ظلمتها ووصلت للحالة دي، كلمتها مالك يابنتي في أيه.. قالتلي ابني كان مأجر موتوسيكل واتسرق منه والراجل شراني وعاوز فلوس عاوز كام كذا، المهم كلمت الناس اللي كانت بتساعدهم كلهم في البيت ولمينا فلوس أقسم بالله مش معايا أساسا ورحتلها البيت".وأكدت شعورها بعدم تعرض الخادمة لجلطة، إذ كانت تتمتع بصحة جيدة عند رؤيتها، لكن الفنانة المصرية هاجر الشرنوبي بدورها سلمت أمرها لله تعالى، واتجهت للسفر لإكمال مهامها.